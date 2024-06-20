Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, почему Байден не мог после саммита G7 в Италии заскочить хоть на одну фотографию в Швейцарию на Саммит мира.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Все, что ему нужно было, это в пятницу перелететь из Италии в Швейцарию, сфотографироваться и полететь дальше. Ну, все, никто же не ожидает от него участия в пленарных заседаниях Саммита мира. Но он решает вот этого не делать, а прямо из Италии полететь домой, в Америку. И я не уверен, что это связано с какими-то сборами средств, это такая удобная причина», - рассуждает Михаил Шейтельман.

По его мнению, администрация Байдена понимала, что Саммит мира не мог привести к миру на следующий день, соответственно, это был бы электоральный минус для него, ведь выборы меньше, чем через 5 месяцев, и эму нужны результативные поездки. Вот если бы был Саммит войны, утверждает эксперт, Байден бы прилетел, потому что результаты на лицо – сбитые российские самолеты, уничтоженные системы ПВО и так далее.

«От Саммита мира у нас на следующий день результата не будет, и через месяц, и через два. Фотография, история… В чем история состоит? В том, что вот эти страны, которые собрались, согласны с тем, что нужен мир любой ценой, даже ценой конфликта с российской федерацией. Потому что они приезжают и говорят: «Мы будем обсуждать судьбу россии, а россию мы звать туда не будем, она – страна-изгой». Вот, точка», - объясняет Михаил Шейтельман.

Так что, утверждает он, Саммит мира – это о символической поддержке, а не о практическом результате, для этого у нас есть собрания «Рамштайн», саммиты G7, они приносят нам оружие, а россии – санкции.

Как сообщала Politeka, Дацюк заявил, что с россией Трамп, в отличие от Байдена, церемониться не будет.

Также Politeka писала о том, что Сакварелидзе рассказал о своей работе с Порошенко и о том, есть ли политическое будущее у бывшего президента.