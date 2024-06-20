Венгрия представила лозунг своего шестимесячного председательства в Совете ЕС под лозунгом «Сделаем Европу снова великой» таким образом повторив лозунг Дональда Трампа

«Сделаем Америку снова великой», когда он успешно провел кампанию за то, чтобы стать президентом США в 2016 году.

Трамп стремится вернуться в Белый дом на выборах, которые пройдут в середине президентства Венгрии, пишет Politico.

Венгерские дипломаты будут определять повестку дня для Европейского союза. Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока подчеркнул, что это связано с активным председательством и выражает уверенность в том, что Европа может играть важную роль в мире. Он отметил, что необходимо избегать повторения ошибок времен Трампа и стремления вернуть величие Европе.

В качестве символа национального гения Венгрии был выбран кубик Рубика, который, по словам Боки, идеально отражает эту идею.

Венгрия планирует использовать свое председательство для заключения нового сельскохозяйственного соглашения, ориентированного на конкурентоспособность и фермеров, а также для усиления защиты внешних границ, борьбы с корнями миграции и улучшения политики возвращения мигрантов.

Министр подчеркнул, что Венгрия активно будет содействовать продвижению процесса расширения ЕС, особенно в отношении Молдовы, Грузии и Украины.

Ожидается, что председательствующая страна будет действовать как нейтральный посредник в Совете ЕС и откажется от национальных интересов в пользу общего законодательства. Европейские политики, однако, выражают опасения по поводу того, что Будапешт может использовать свое положение для продвижения своих собственных приоритетов в ключевых политических направлениях.