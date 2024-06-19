Амбициозные кандидаты, желающие сменить Риши Сунака на посту лидера Консервативной партии, начали укреплять свои позиции.

Как пишет The Times среди них Пенни Мордонт, лидер Палаты общин. По многим опросам, Мордонт проигрывает борьбу с лейбористами, но ее команда уверена, что ее узнаваемость в местных кругах делает ее положение более стабильным.

Мордонт харизматичная и привлекательная фигура, способная объединить консерваторов.

После того как в прошлом году он привлек внимание на коронации и стала известен шире Вестминстера, Мордонт представляет себя как харизматичную альтернативу скучным технократам, таким как Сунак и Стармер.

Следующий в списке Грант Шэппс, министр обороны. Шэппс имеет наименьшее количество голосов среди всех кандидатов на лидерство. Опросы показывают, что он проигрывает лейбористам с большим отрывом.

Шэппс представляет себя как опытного министра и участника кампаний, готового помочь консерваторам в их реформах и перегруппировках. Один из его союзников описал его стратегию как "единение и зарядка энергией — очень в стиле Бориса".

Еще один министр в списке - Кеми Баденох, министр предпринимательства и торговли.

На бумаге ее позиция кажется устойчивой, но Баденох тратит больше времени на защиту своей базы, поскольку традиционные консерваторы начинают переживать.

Прямолинейная и компетентная фигура, пользующаяся популярностью среди сторонников консерваторов.

Также бореться за лидерство бывший министр миграции Роберт Дженрик.

Традиционно надежный округ Ньюарк теперь находится под угрозой, но лейбористы утверждают, что только победа в руководстве партии может перевернуть ситуацию.

Прити Патель, бывший министр внутренних дел, занимает крепкую позицию — она побеждала с более чем 50% голосов на всеобщих выборах с 2010 года.

Приверженная Сунаку, она рассматривается как кандидат, способный объединить партию после решительной поддержки Бориса Джонсона.

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