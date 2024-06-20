Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка – какие последствия будут иметь новые ограничения и смогут ли россияне покупать валюту.

В частности, под новые санкции США оказалась Московская биржа и российский национальный клиринговый центр (НЦК), а также Национальный расчетный депозитарий.

Это означает изоляцию от долларовой системы.

После США санкции применила Великобритания.

Эти санкции, как объяснили «Экономической правде» в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, почти полностью отрезали фондовый и валютный рынки РФ от мировой финансовой системы, все еще имевшей корреспондентские отношения с международными банками.

Как пояснили в Нацкомиссии, валютой в России теперь смогут торговать только несколько банков, против которых не применены санкции и до сих пор имеют корреспондентские счета в крупных международных банках.

Кроме всего прочего, новые санкции усложнят жизнь российским экспортерам, которым будет сложнее продавать валюту, и импортерам, которым покупать ее станет дороже. Таким образом, снизятся доходы от экспорта и усложнится импорт.

Для россиян это означает подорожание импортных товаров, больший разрыв между курсом покупки и продажи валюты, дополнительные расходы на вывод средств из России и хранение долларов и евро на счетах. Новые санкции увеличат и амплитуду колебаний курсов.

Однако, по мнению экспертов, новые санкции будут болезненными, но систему не уничтожат – у россиян было два года на то, чтобы к этому подготовиться.

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