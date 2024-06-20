Поездка российского диктатора Владимира Путина в КНДР может иметь последствия для его отношений с Пекином.

Первый за более, чем двадцать лет визит Путина в Северную Корею называют не налаживание связей со союзником, а скорее шагом отчаяния.

Однако, как отмечает издание Time, связи между Путиным и Ким Чен Ыном крепче, чем когда-либо со времен распада Советского Союза. Также в статье обращают внимание на то, что поддержка Путина и улучшение экономической ситуации в КНДР сделали Пхеньян более агрессивным по отношению к Южной Корее.

Аналитики подчеркивают, что вопрос заключается в том, «взбодрит» ли северокорейского деспота расцвет отношений с РФ.

«Исторически одной из главных причин, почему Северная Корея пыталась улучшить отношения с США, были переговоры об ослаблении санкций. Но если Россия предлагает жизнеспособное долгосрочное решение для улучшения экономики Северной Кореи, у Кима меньше стимулов улучшать отношения с Вашингтоном», - поясняют эксперты.

В то же время для Путина любые проблемы, которые создает для Запада и его союзников российско-корейский ренессанс, являются позитивом.

Однако дружба России с КНДР может привести к возникновению разногласий между Москвой и Китаем. По данным источников издания, российский президент хотел совершить свой визит в КНДР еще в прошлом году, но китайцы его отговорили.

Китай терпит существование Северной Кореи, включая весьма реальную угрозу ядерной катастрофы всего в 500 милях от Пекина, только потому, что считается стратегически лучше, чем объединенный, союзный к США Корейский полуостров на своей границе.

По словам эксперта по Восточной Азии из Университета Трои в Сеуле Дэниела Пинкстона, вероятно, китайцы устали или обеспокоены тем, что Северная Корея и Россия становятся слишком близкими.

Но, по мнению аналитика, дружеские отношения между Россией и Северной Кореей вряд ли каким-либо значимым образом изменчт баланс и вполне может иметь неприятные последствия, если Пекин будет раздражен.

Добавим, после КНДР Путин прилетел во Вьетнам.

По данным Института изучения войны (ISW), своими визитами путин намерен использовать исторические отношения этих стран с СССР для создания коалиции стран, которую он мог бы представить, как альтернативу НАТО, создав также иллюзию того, что на стороне Украины только западные страны.

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