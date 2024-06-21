Быть вице-президентом Дональда Трампа не дало Майку Пенсу характера, но это не останавливает лиц, мечтающих занять его место.

Ожидается, что поиск нового кандидата от Республиканской партии на должность номер два завершатся на национальном съезде через месяц, и это может стать громким событием для телевизионных сетей.

В списке потенциальных кандидатов были такие имена, как сенатор Дж. Д. Вэнс из Огайо, губернатор Северной Дакоты Даг Бергам, сенаторы Марко Рубио из Флориды, Тим Скотт из Южной Каролины, Элиз Стефаник из Нью-Йорка, Том Коттон из Арканзаса, представитель Байрон Дональдс из Флориды и бывший министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон.

Трамп нарушает традиции выбора партнера на должность вице-президента. В частности, производит телевизионное прослушивание потенциальных напарников. Многие из потенциальных кандидатов появляются на экранах с комплиментами Трампу, поддержкой его теорий конспираций и критикой его оппонентов. Некоторые даже указывают, что не повторят ошибки Пенса, отказавшегося помогать Трампу отклонить результаты выборов 2020 года.

Несмотря на это, заинтересованность в должности вице-президента отражает магнетизм Трампа и его влияние в движении "Сделаем Америку великой снова". Для многих это может быть шансом подняться на политической сцене, даже если это значит оказаться в тени президента и исполнять недооцененные обязанности.

Пенс стал примером того, как трудно поддерживать лояльность Трампа, особенно после его поддержки во время штурма Капитолия. Это показывает, что даже избранники могут оказаться перед сложными выборами между верностью личности и законам.

Хотя несколько имен уже обсуждались как возможные кандидаты, аудитория остается в неопределенности до окончательного выбора Трампа.

Источник: cnn

Как сообщала Politeka, Дацюк заявил, что с россией Трамп, в отличие от Байдена, церемониться не будет.

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