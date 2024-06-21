В новой рекламе, которая начала транслироваться в ключевых избирательных округах, Трампа изображают как преступника, стремящегося только к собственной выгоде. Эта стратегия стала ответом на внутренние обсуждения среди демократов о том, как подчеркивать правовые проблемы экс-президента в ходе президентской гонки.

Кампания Байдена начала новый этап в 2024 году, когда Трамп пытался получить поддержку среди афроамериканского общества, традиционной базы для демократов, несмотря на его спорную расовую историю. Это произошло в контексте обострения борьбы между республиканцами и демократами за контроль над Белым домом, Сенатом и Палатой представителей.

Реклама Байдена прямо сосредотачивается на осуждении Трампа в уголовном судебном процессе и его огромных потерях по делу о мошенничестве, чтобы четко показать его отличия от собственного характера. Диктор в рекламе, когда на экране появляется фотография Трампа, заявляет: «Эти выборы – это выбор между осужденным преступником, который заботится только о себе и президентом, стоящим на защите вашей семьи».

Митч Ландрие, сопредседатель предвыборной кампании Байдена, изложил свою позицию на канале CNN: "Эта реклама предназначена показать американцам ключевой вопрос этих выборов: характер, мужество и мудрость".

Ответ кампании Трампа назвала судебный процесс «вмешательством в выборы» и отметила опросы, показывающие поддержку бывшего президента в разных штатах. Кампания отметила контраст между успехами Трампа и проблемами Байдена, которые, по их мнению, станут очевидны во время дебатов на следующей неделе.

В своей речи на западе в Лос-Анджелесе в субботу, Байден предупредил о возможном втором сроке Трампа, который, по его мнению, может привести к назначению более консервативных судей в Верховном суде. Барак Обама, также присоединившийся к сбору средств, выразил возмущение относительно кандидатуры, имеющей "34 пункта обвинения перед судом присяжных".

Источник: cnn

Как сообщала Politeka, Дацюк заявил, что с россией Трамп, в отличие от Байдена, церемониться не будет.

Также Politeka писала о том, что Сакварелидзе рассказал о своей работе с Порошенко и о том, есть ли политическое будущее у бывшего президента.