В Китае не видят преимуществ в надвигающейся предвыборной борьбе между президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.

В преддверии первых дебатов президентской кампании США, американские спецслужбы полагают, что у Китая нет явных предпочтений между Байденом и Трампом.

Бывший китайский дипломат Гао Чжикай добавил, что ни один из них, мягко говоря, не является идеальным кандидатом.

«Байден — воин холодной войны, и его не волнует, толкнет ли он мир к конфликту, в то время как Трамп, вероятно, введет санкции и тарифы на Китай, преследуя свою программу «Америка прежде всего», - считает Чжикай.

Однако, администрация Трампа может создать серьезные проблемы для Пекина.

Известно, что в свой первый срок Трамп объявил торговую войну Китаю, расширил связи на высоком уровне с Тайванем и курировал переориентацию военной стратегии США на противодействие Пекину.

Китайские официальные лица прогнозируют, что вторая администрация Трампа, возможно, будет отличаться провокационными заявлениями, непредсказуемой политикой и возобновлением усилий по принятию антикитайских мер.

Кроме того, перспектива второго срока Байдена также мало утешает Пекин.

Американские и китайские чиновники считают, что главной заботой китайских политиков будет вероятное стремление Байдена укрепить региональное партнерство, чтобы дать отпор Китаю.

Источник: bloomberg.

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