Доктор политических наук Игорь Петренко объяснил, что от Саммита мира изначально не нужно было ожидать прорывных решений, это только первый этап, который выполнил свою задачу.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Этот Саммит мира нужно, по-моему, воспринимать не как таблетку от всех болезней, а как начало чего-то гораздо большего. Причем не только для справедливого мира для Украины, не только для наказания российской федерации как государства-агрессора, а фактически как отправной точки, которой стал в свое время Тегеран. То есть ту точку, которая стартанет, начало мироперестройки и наработки новой архитектуры мировой безопасности», - рассуждает Алексей Буряченко.

Прежде всего, отмечает гость программы, с самого начала не нужно было иметь завышенных ожиданий от Саммита мира, по его результатам мы не получаем мира, остановки войны и того, что все прозреют, скажут, какая россия плохая, и начнут с ней бороться. В то же время, подчеркивает он, этим саммитом Украина повышает свой статус и уровень своей поддержки.

«Вот ты говоришь, что исторические перемены, Тегеран и т.д. Я думаю, что геополитические обстоятельства, которые могли бы это сделать, еще не сложились. И в меньшей степени они зависят от нас. Но теоретически, в исторической ретроспективе, возможно, мы об этом событии так и будем говорить», - отмечает Игорь Петренко.

Сейчас же, объясняет он, важно, что мы выбили россию с ее инициативами из повестки дня и предложили миру формулу, элементы которой можно будет обсуждать, менять, но главное – дальше с этим работать, чтобы выйти на мирные переговоры. Поэтому ключевое, констатирует эксперт, это то, что мы собрали страны, поддерживающие такой подход к миру, в основе которого – территориальная целостность Украины.

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