Кампания кандидата в президента США Дональда Трампа получила поддержку еще на 50 миллионов долларов – и это лишь от одного донора.

Президентская кампания 78-летнего Дональда Трампа получила поддержку на огромную сумму – 50 миллионов долларов.

Как выяснилось, ее предоставил консервативный миллиардер Тимоти Меллон, пишет BBC со ссылкой на федеральный отчет.

Агентство Reuters сообщило, что господин Меллон, наследник банковской семьи Меллон из Питтсбурга, пожертвовал 50 миллионов долларов.

Еще 10 миллионов долларов поступило от миллиардеров Лиз и Дика Вихляйн.

Американские СМИ сообщили, что Меллон отправил пожертвование на следующий день после того, как Трамп был признан виновным по 34 обвинениям в фальсификации деловой документации во время нью-йоркского процесса о тайных деньгах. Отмечается, что Меллон также был крупнейшим спонсором независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего, пожертвовав поклонникам Кеннеди Super-Pac American Values ​​не менее 20 миллионов долларов.

Пожертвование Меллона помогло сторонникам Трампа превзойти союзников президента США Джо Байдена по расходам на предвыборную кампанию в последние недели.

По оценкам Forbes, состояние семьи Меллонов составляет около 14,1 миллиарда долларов.

Отмечается, что живущий в Вайоминге Меллон является пилотом-любителем, который инвестировал и возглавлял транспортные компании.

Добавим, стало известно, что Трамп в частных разговорах якобы поддерживает продолжение военной помощи Украине. Об этом заявила республиканка, сенаторша от штата Айова Джонни Эрнст.

Так, отвечая на вопрос о многих республиканцах, которые против дальнейшей поддержки ВСУ (в эту группу, возможно, входит и сам Трамп), Эрнст заявила:

"На самом деле нет. Он [Трамп] достаточно молчалив по этому вопросу, и просто в частных разговорах он понимает, что это правильный поступок".

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