Доктор политических наук Максим Разумный пояснил, что сначала Саммит мира вообще должен был быть не о том, о чем был, но его концепция часто менялась, поэтому результаты такие, какие мы видим.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Общую формулу я сказал бы таким образом, что могло быть хуже. И вообще само событие и то, как оно произошло, следует понимать в таком многослойном и длительном контексте. Потому что это тот случай, когда, как в анекдоте, концепция меняется», - отмечает Максим Разумный.

Сначала, напоминает он, речь шла о 10 пунктах Зеленского, и предполагалось, что у Украины есть успехи на поле боя, а Саммит их закрепит, тогда россиянам выставят условия, агрессора накажут, а миру установят новые правила. Очевидно, констатирует эксперт, концепцию пришлось менять на ходу, Саммит должен был представить коалицию пусть не победителей еще, но потенциальных, такой себе политический «Рамштайн».

Но на каком-то этапе, продолжает он, возникла третья концепция – привлечь глобальный Юг, здесь упоминаются и поездки президента, министра иностранных дел по этим странам. То есть, объясняет гость программы, выглядит так, что, раз с контрнаступлением не очень получилось, а россия к миру не готова, решили параллельно выполнить другую задачу – привлечь глобальный Юг на свою сторону.

«И вот в итоге оно вот такое и вышло. То есть, с одной стороны, вроде бы все наши, будто все Украину поддерживают, а с другой – приходится идти на определенные компромиссы, приходится оставить только 3 пункта из плана Зеленского, и о россии вроде как ничего не говорить, а в конце еще и пришлось оправдываться, почему россию не пригласили», - объясняет Максим Разумный.

Как сообщала Politeka, Петренко объяснил, что от Саммита мира изначально не нужно было ожидать прорывных решений.

Также Politeka писала о том, что Зеленин рассказал, как победить в информационной войне.





