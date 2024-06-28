Бывшая первая леди Мелания Трамп не сопровождала кандидата в президенты США от Республиканской партии ни в один из дней его более чем месячного судебного разбирательства по делу о замалчивании денег в Нью-Йорке.

Мелании Трамп не было во время вынесения обвинительного приговора ее супругу или на следующий день во время его выступления в Башне Трампа.

Мелании также не появилась 14 июня на вечеринке по случаю 78-летия Трампа, организованной его фан-клубом, или ни на одном из предвыборных митингов, которые он проводил в последние месяцы.

Поведение Мелании Трамп отличается от того, как другие политики полагались на своих супругов.

Известно, что иногда политики-мужчины обращаются к своим женам, чтобы попытаться достучаться до избирателей-женщин.

К кандидатам также могут присоединиться их супруги, чтобы дать избирателям больше представления о том, кем является кандидат за пределами политической арены.

Несмотря на отсутствие Мелании в предвыборной кампании, Дональд Трамп часто упоминает ее и делится разговорами между ними, показывая своим сторонникам, что она участвует за кулисами, предлагая обратную связь бывшему президенту.

«Я думаю, ей очень тяжело», — сказал Трамп о своей жене в интервью Fox News, "Я имею в виду, с ней все в порядке. Но, знаешь, ей приходится читать всю эту чушь".

Политологи прогнозируют, что Мелания Трамп будет показывать свое лицо на протяжении всей предвыборной кампании и произносить ключевые речи, но они также считают, что бывший президент «продолжит защищать ее».

Источник: abcnews.

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