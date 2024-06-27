Если вы задаетесь вопросом, насколько действительно важны президентские дебаты в США между Трампом и Байденом, обратите внимание на некоторые нюансы.

Никто не ожидает молодой энергии 27 июня, когда Дональд Трамп, которому недавно исполнилось семьдесят восемь, и Джо Байден, которому восемьдесят один, встретятся на сцене дебатов в Атланте для своей первой встречи после выборов 2020 года.

Но вряд ли дебаты Трампа и Байдена будут спокойными. После их первых дебатов в 2020 году модератор Крис Уоллес описал их как «беспорядок» и отметил, что Трамп прерывал более ста раз.

Однако более вероятно, что зрелище дебатов Байдена и Трампа бок о бок, фактически с равными результатами в опросах, может встряхнуть электорат, поколебав некоторых недовольных избирателей, которые предпочли проигнорировать выбор, стоящий перед ними.

Байден, со своей стороны, вступает в дебаты без лидерства, которое у него было на этом этапе в 2020 году, и он все еще приспосабливается к новой мощной позиции атаки.

В течение нескольких месяцев, пока демократы подталкивали его к резкой критике Трампа за его уголовные процессы, президент сдерживался, опасаясь, что это может быть представлено как вмешательство в судебное преследование.

Но с тех пор, как 30 мая был вынесен вердикт Трампу, ряд опросов показал небольшой, но последовательный отход от него, и президент ухватился за этот сигнал.

На благотворительном мероприятии Байден назвал Трампа «осужденным преступником», который «сломался».

Кроме того, его кампания выпустила волну телевизионных роликов в колеблющихся штатах, показывая фотографию Трампа и его изображения в суде, и называя его «осужденным преступником, который думает только о себе».

Самым жгучим моментом для двух кандидатов в президенты США, преследуемых вопросами о возрасте и остроте ума, по мнению политологов и журналистов, может стать что-то непредсказуемое и несказанное ранее.

Источник: newyorker.

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