Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление главы МИД Венгрии о том, что военная миссия НАТО в Украине – это первый шаг к прямому участию Альянса в войне против рф.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это значит, во-первых, что, как я и говорил, идея отправки военных инструкторов не снята с повестки дня, она есть. Президент Франции Макрон, у которого ситуация не очень сейчас с выборами, сказал о том, что французские солдаты не будут воевать, но ничего не сказал об инструкторах, которые могут появиться, и миссия НАТО с инструкторами. То есть расширение сотрудничества», – объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, если МИД Венгрии свирепствует, то это движение в правильном направлении. В конце концов, утверждает эксперт, военные инструкторы и миссия – это первый шаг. По его словам, пусть с учебными миссиями, с ограниченными контингентами, но это соответствующие месседжи россии, и никогда не знаешь, как оно закончится и во что перерастут эти учебные миссии и контингенты.

В частности, эксперт напоминает, как было с Харьковщиной: мы начали бить западным оружием, и кремль понял, что, если не остановиться, полетят ATACMS на 300 км.

«Провели красные линии, послали россии ответные сигналы. Как бы то ни было, на путина это влияет, именно элементы силы. Так же и здесь, военные инструкторы – это всегда шаги, которые демонстрируют поддержку, проводят красные линии, давят на россию, и в будущем обеспечивают то, что нам так нужно, о чем говорят наши партнеры, – сильную позицию за столом переговоров», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал масштабные перестрелки в Дагестане и рассказал, кто причастен к этому и чем все может закончиться.

Также Politeka писала о том, что прошла торжественная церемония награждения Всеукраинского Рейтинга «Честные налогоплательщики – 2023».





