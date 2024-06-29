Выборы в Великобритании 2024 года были совсем не скучными, с самого их начала, когда премьер-министр Риши Сунак, застал нацию врасплох внеочередным опросом общественного мнения, до захватывающего завершения 4 июля.

Оппозиционная Лейбористская партия, похоже, находится на пути к рекордной победе.

Необычайным фоном для всего этого стал вид некогда непобедимой политической партии, терпящей крах в реальном времени, консерваторов, теряющих поддержку в опросе за опросом, в то время как они стремительно падают к тому, что, как опасаются инсайдеры, может оказаться на уровне вымирания.

Для британской общественности, оторванной от политического дискурса и разочаровавшейся – если не отвращенной – в политическом классе Вестминстера, эти выборы уже провалились.

Британия в 2024 году — это страна с огромными системными проблемами, лишь немногие из которых были решены за пять недель предвыборной кампании.

Экономика Великобритании уже много лет находится на аппарате жизнеобеспечения, заикаясь при незначительном или отрицательном росте.

Риши Сунак

В то же время выплаты по процентам по долгам страны выросли на десятки миллиардов фунтов, что перекрыло любые реальные инвестиции в заброшенные и разрушающиеся государственные службы.

Налоговые сборы правительства уже достигли почти рекордного уровня.

Для населения стоимость жизни резко возросла, чему способствовали заоблачные цены на энергоносители и сырьевые товары.

В зависимости от того, какая партия победит 4 июля, политологи прогнозируют, что впереди Британию ждут проблемы.

Источник: politico.

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