Великобританию охватил кризис, хотя вы не узнаете об этом из избирательной кампании, которая развернулась в последние несколько недель.

Выборы в Великобритании 2024 года были совсем не скучными, с самого их начала, когда премьер-министр Риши Сунак, застал нацию врасплох внеочередным опросом общественного мнения, до захватывающего завершения 4 июля.

Оппозиционная Лейбористская партия, похоже, находится на пути к рекордной победе.

Необычайным фоном для всего этого стал вид некогда непобедимой политической партии, терпящей крах в реальном времени, консерваторов, теряющих поддержку в опросе за опросом, в то время как они стремительно падают к тому, что, как опасаются инсайдеры, может оказаться на уровне вымирания.

Для британской общественности, оторванной от политического дискурса и разочаровавшейся – если не отвращенной – в политическом классе Вестминстера, эти выборы уже провалились.

Британия в 2024 году — это страна с огромными системными проблемами, лишь немногие из которых были решены за пять недель предвыборной кампании.

Экономика Великобритании уже много лет находится на аппарате жизнеобеспечения, заикаясь при незначительном или отрицательном росте.

В то же время выплаты по процентам по долгам страны выросли на десятки миллиардов фунтов, что перекрыло любые реальные инвестиции в заброшенные и разрушающиеся государственные службы.

Налоговые сборы правительства уже достигли почти рекордного уровня.

Для населения стоимость жизни резко возросла, чему способствовали заоблачные цены на энергоносители и сырьевые товары.

В зависимости от того, какая партия победит 4 июля, политологи прогнозируют, что впереди Британию ждут проблемы.

Источник: politico.

Читайте также:

Бывший дипломат рассказал, как Трамп может внезапно вооружить Украину

Профессор рассказал, что ожидает Украину и мир, если Трамп придет к власти

Секрет раскрыт: известный обозреватель рассказал, за что Трамп так не любит Украину