Поскольку Трамп является фаворитом букмекеров на победу на ноябрьских президентских выборах, правительства всего мира пытаются понять последствия для своих стран.

Перспектива прекращения американской помощи Украине, если Трамп вернется в страну, вполне реальна.

Но вторая администрация Трампа будет иметь последствия для всех аспектов внешней политики США, от Китая до Европы и от торговли до миграции.

Выяснить, что именно произойдет, гораздо сложнее. Частично это связано с тем, что за внимание Трампа борются несколько различных идеологических лагерей.

Бывший чиновник Госдепартамента США Джереми Шапиро поделился мнением, чего следует ожидать Украине от второго президентства Трампа.

По словам Шапиро, Трамп довольно неустойчив и непоследователен.

Возможно, в ситуации с Украиной его убедят, что "сделка достижима". И когда Трамп видит сделку, он становится своего рода ракетой, стремящейся к сделке, и все остальное не имеет значения.

Шапиро считает, что может произойти следующее: Трамп фактически будет использовать помощь как рычаг против Украины и России.

"Поэтому он пойдет к президенту Украины Зеленскому и скажет: «Я собираюсь провести мирный саммит, и если вы не приедете, я прекращу помощь, а он пойдет к президенту Путину и скажет: Я собираюсь провести мирный саммит, и если ты не придешь, я удвою помощь. И это позволит ему удовлетворить все его взгляды и даст ему ту сцену, которую он хочет для этой сделки. Я не знаю, чем закончится этот саммит", - прогнозирует бывший чиновник Госдепартамента США.

Источник: The Financial Times.

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