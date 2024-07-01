Найджел Фарадж и Дональд Трамп уже давно разделяют теплые отношения.

Оба являются представителями элит истеблишмента, которые позиционировали себя как политические аутсайдеры. Оба перевернули общепринятые представления о границах респектабельной политики. И оба добились ошеломляющего успеха – несмотря на то, что против них сосредоточились мощные силы.

«Это самый стойкий и храбрый человек, которого я когда-либо встречал!» — сказал Фараж сторонникам Трампа на митинге по поводу переизбрания 2020 года в Аризоне , стоя рядом с тогдашним президентом.

Теперь, когда экстраординарная избирательная кампания в Великобритании близится к завершению, Фараж вырывает страницу прямо из сценария Трампа.

Он стремится сделать не что иное, как узурпировать правоцентристскую Консервативную партию, один из старейших и наиболее устойчивых строительных блоков британской политической системы.

Фараж ворвался в предвыборную кампанию в Великобритании, когда объявил, что будет баллотироваться в парламент, стремясь отобрать голоса непосредственно у осажденных тори премьер-министра Риши Сунака.

Многие наблюдатели полагают, что у следующего лидера не будет иного выбора, кроме как попытаться объединить расколотые британские правые, либо объединив две партии в коалицию, либо пригласив Фараджа в саму партию.

В любом случае, Фарадж внезапно обрел бы подлинное влияние среди господствующего консерватизма – и шанс начать постоянное преобразование британских правых.

Источник: politico.

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