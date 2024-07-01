Даже влиятельные консерваторы, которые отчаянно поглощают все, что продает Фарадж, молятся, чтобы его последователи были включены в сделку, но осыпают его оскорблениями.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон считает, что правая партия Найджела Фараджа «пытается уничтожить Консервативную партию» и предлагает лишь «подстрекательские формулировки и безнадежную политику».

Дружественные комментарии Фараджа о Путине и о том, что НАТО и ЕС «спровоцировали» вторжение России в Украину, предоставили им новые возможности занять высокие моральные позиции.

Но консерваторы никогда не связывают эту снисходительность с капитуляцией перед его требованиями.

Почему, несмотря на то, что они находились у власти в течение 14 лет и имели все большее большинство, они позволили Фаражу так решительно претендовать на звание самого влиятельного политика того периода?

Оглядываясь назад на британскую политику с 2010 года, именно консервативные премьер-министры появляются в эпизодических эпизодах, а Фараж является главным героем, формирующим события, определяющим судьбы и привлекающим внимание средств массовой информации.

Теперь, когда эта серия правления тори подходит к концу, Фарадж заявляет, что хочет уничтожить ту самую консервативную партию, которая исполнила все его желания.

Партия Фараджа обогнала или сравнялась с консерваторами во многих опросах.

Источник: theguardian.

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