Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон считает, что правая партия Найджела Фараджа «пытается уничтожить Консервативную партию» и предлагает лишь «подстрекательские формулировки и безнадежную политику».
Дружественные комментарии Фараджа о Путине и о том, что НАТО и ЕС «спровоцировали» вторжение России в Украину, предоставили им новые возможности занять высокие моральные позиции.
Но консерваторы никогда не связывают эту снисходительность с капитуляцией перед его требованиями.
Почему, несмотря на то, что они находились у власти в течение 14 лет и имели все большее большинство, они позволили Фаражу так решительно претендовать на звание самого влиятельного политика того периода?
Оглядываясь назад на британскую политику с 2010 года, именно консервативные премьер-министры появляются в эпизодических эпизодах, а Фараж является главным героем, формирующим события, определяющим судьбы и привлекающим внимание средств массовой информации.
Теперь, когда эта серия правления тори подходит к концу, Фарадж заявляет, что хочет уничтожить ту самую консервативную партию, которая исполнила все его желания.
Партия Фараджа обогнала или сравнялась с консерваторами во многих опросах.
Источник: theguardian.
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