Між США та кількома активними союзниками точаться активні дискусії щодо пропозицій, які будуть зроблені Україні на саміті НАТО, що відбудеться у липні у Вашингтоні.

Як стало відомо, США критикують ряд європейських країн за небажання зайти настільки далеко, наскільки хотілося б деяким.

Особливо тим, хто перебуває поблизу кордону з Росією, повідомляє CNN із посиланням на численні американські та європейські джерела, що знайомі з перебігом дискусії.

Так, повідомляється, що офіційні особи США та Німеччини виступають за те, щоб на саміті наступного місяця альянс пообіцяв, що Україна має «міст» до членства в НАТО, а не «незворотній шлях», як заявив раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, використовуючи формулювання, які підтримують Великобританія та деякі країни Східної та Центральної Європи.

Наголошується, що формулювання, які будуть зроблені альянсом з приводу України під час липневого саміту у Вашингтоні, не просто важливі, а мають вирішальне значення, тому майбутніми днями вони ретельно обговорюватимуться союзниками.

При цьому, за словами високопоставленого американського чиновника, представники адміністрації Байдена не вважають, що слово "незворотній" отримає підтримку всього Альянсу, вказуючи, зокрема, на Угорщину як ймовірного противника.

Крім того, деякі члени НАТО не хочуть використати це слово, тому що Україні ще необхідно реалізувати всі необхідні демократичні та антикорупційні реформи.

У матеріалі наголошується, що до саміту залишилося близько місяця і тема залишається центральною точкою напруги у поточних розмовах. При цьому більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена, коли справа доходить до визначення конкретного шляху вперед для України.

Додамо, тим часом, стало відомо, що Росія перекинула 80% військ з-під кордону Фінляндії в Україну.

Видання Yle зазначає, що подібна ситуація не лише з базами поблизу фінського кордону, а й в інших частинах Росії. На фронт відправляють навіть стару техніку, яку можна відремонтувати.

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