В Европе осознают, осознают, что второй срок Трампа настолько приблизился – со всеми вытекающими из этого последствиями для подъема популизм на континенте, будущее НАТО, а также Украины и Ближнего Востока.

Некоторые призывают демократов к переосмыслению и говорят, что континент должен активизировать подготовку к следующему сроку Трампа.

Одно из предупреждений заключается в том, что "глубокий кошмар" таится за потенциальными внешнеполитическими потрясениями, которые вызовет Трамп.

Издание "Бильдт" сообщило, что международная коалиция «может возникнуть как основа для популистов в Европе, чтобы установить особые связи с Вашингтоном Трампа.

Переизбрание Трампа вполне может подтолкнуть популистских правых в Европе к более решительному препятствованию общей политике и инициативам ЕС.

Трамп повторил свое заявление о том, что если бы он был президентом в 2022 году, Россия не начала бы полномасштабное вторжение в Украину, и сказал, что мирное урегулирование будет согласовано между его избранием в ноябре и инаугурацией в январе.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман, представительница либеральной партии Германии СвДП, заявила изданию Rheinische Post:

«Тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, поскольку демократы не могут выдвинуть сильного кандидата против него, станет исторической трагедией, которую ощутит весь мир».

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