В Европе осознают, осознают, что второй срок Трампа настолько приблизился – со всеми вытекающими из этого последствиями для подъема популизм на континенте, будущее НАТО, а также Украины и Ближнего Востока.
Некоторые призывают демократов к переосмыслению и говорят, что континент должен активизировать подготовку к следующему сроку Трампа.
Одно из предупреждений заключается в том, что "глубокий кошмар" таится за потенциальными внешнеполитическими потрясениями, которые вызовет Трамп.
Издание "Бильдт" сообщило, что международная коалиция «может возникнуть как основа для популистов в Европе, чтобы установить особые связи с Вашингтоном Трампа.
Переизбрание Трампа вполне может подтолкнуть популистских правых в Европе к более решительному препятствованию общей политике и инициативам ЕС.
Трамп повторил свое заявление о том, что если бы он был президентом в 2022 году, Россия не начала бы полномасштабное вторжение в Украину, и сказал, что мирное урегулирование будет согласовано между его избранием в ноябре и инаугурацией в январе.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман, представительница либеральной партии Германии СвДП, заявила изданию Rheinische Post:
«Тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, поскольку демократы не могут выдвинуть сильного кандидата против него, станет исторической трагедией, которую ощутит весь мир».
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