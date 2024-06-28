Официальные лица говорят, что Украине не проведет переговоры о членстве на саммите НАТО, но альянс объявит о структуре для координации помощи в долгосрочной перспективе.

НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления ее военной помощью на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Как заявили официальные лица, это является гарантией долгосрочной приверженности альянса безопасности страны, что было провозглашено «мостом» к возможному членству Украины.

Таким образом, НАТО объявит, что он согласился создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, заявили представители США и НАТО.

Данный шаг альянса призван послать мощный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

Поскольку миссия будет находиться под эгидой НАТО, она рассчитана на то, чтобы функционировать, даже если Дональд Трамп, резкий критик альянса и помощи Украине, выиграет президентство США в ноябре.

Администрация Байдена и представители НАТО выступили с этой идеей как способ дать Украине что-то прочное на саммите, даже несмотря на то, что, по их мнению, сейчас еще неподходящее время для присоединения Украины.

Новая миссия объединит под одной крышей деятельность нынешней «коалиции возможностей» стран, которые предоставляют различные виды военной помощи Украине.

Также будет координироваться подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной.

Источник: nytimes.

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