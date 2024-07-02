Джо Байден не будет снимать свою кандидатуру после неудачных дебатов с Дональдом Трампом надеясь на поддежку влиятельных демократов.

Участие Джо Байдена в президентских дебатах против Дональда Трампа 27 июня поставило под сомнение его возможность продолжать кампанию. Однако в последующие дни его команда проявила активность для того, чтобы спасти ситуацию, что позволило ей сохранить поддержку Байдена.



Внутренние каналы коммуникации активно работали, чтобы заглушить беспокойство доноров, переживавших, что их пожертвования могут идти напрасно, а также среди кандидатов, обеспокоенных собственной политической будущей после неудачи на голосовании.

Публично были даны несколько объяснений по поводу выступления президента на дебатах, включая недуг, временный стресс и возрастные проблемы, которые, по словам Байдена, не лишают его решимости бороться с существующими угрозами демократии, в частности в лице Дональда Трампа.

На следующий день, 28 июня, кампания стала особенно уязвимой, анализируя реакцию украинских СМИ. Важные демократические фигуры, такие как Джо Скарборо из MSNBC и журналисты The Atlantic высказали свое мнение и призвали Байдена отказаться от намерения на переизбрание.



Несмотря на это, у Байдена есть поддержка от ключевых государственных деятелей своей партии, включая Барака Обаму и Нэнси Пелоси, что стабилизирует его положение внутрипартийно.

Таким образом, несмотря на внутренние турбуленции, Байден остается в гонке, надеясь на победу в национальных выборах.

Источник: economist

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