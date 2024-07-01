После нового сокрушительного поражения ультраправых в первом туре парламентских выборов в воскресенье будущее центристской партии президента Франции Эммануэля Макрона под вопросом. Даже эксперты сомневаются, сможет ли она выжить.

Макрон, объявивший досрочные выборы 9 июня после поражения на выборах в Европарламент, увидел, как его центристская коалиция потерпела еще одно существенное поражение в это воскресенье. Его альянс занял третье место с 20,7% голосов, в то время как левые Новый народный фронт получили 28,1%.

Партия ультраправых "Национальное объединение" завоевала первое место, получив 33,5% голосов, что почти вдвое превысило их предварительный результат.

Для президентского лагеря эти результаты ставят под опасность перспективы. Хотя Макрон призвал к внеочередным выборам с обещанием "существенного прояснения", его стратегия не оправдала ожиданий.

Эффективность "республиканского фронта" против ультраправых с годами ослабела, и теперь центристская партия Макрона сталкивается со значительными вызовами. Другой тур выборов, намеченный на 7 июля, станет решающим моментом для политического ландшафта страны.

Макрон и его союзники призвали своих сторонников не допустить ультраправых к власти в следующем туре парламентских выборов, намеченных на 7 июля. Однако будущее центристского альянса под угрозой и политики рассматривают возможность строить новые стратегии в условиях нового политического реалитета Франции.

Источник: euronews

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