Стивен К. Беннон, бывший советник Дональда Трампа, который начал отбывать четырехмесячный срок в тюрьме за отказ выполнить повестку Конгресса по делу о нападении на Капитолий 6 января, высказал свои прогнозы по поводу избирательной кампании.

Он предполагает, что выступление Байдена на дебатах заставит его выйти из гонки, что лишит республиканцев их самого слабого противника. Беннон, руководивший кампанией Трампа в 2016 году, считает, что отказ Байдена от участия в гонках радикально изменит политический ландшафт и выгодно отзовется республиканской кампании.

Он также отметил, что дебаты могут значительно подорвать поддержку Байдена среди избирателей из-за его неоднозначных ответов и потери хода мнений. Беннон призвал республиканцев использовать любую возможность для критики несправедливого процесса замены кандидата демократов после начала голосования.

Относительно своей будущей роли в политике Беннон исключил возможность возвращения в официальную кампанию Трампа или работу в Белом доме, но обещал продолжать влиять на ситуацию из тюрьмы, пользуясь электронными письмами и интервью.

"Они не могут заткнуть мне рот", - сказал он, выражая уверенность в укреплении своего влияния даже во время отбытия срока.



Напомним, участие Джо Байдена в президентских дебатах против Дональда Трампа 27 июня поставило под сомнение его возможность продолжать кампанию. Однако в последующие дни его команда проявила активность для того, чтобы спасти ситуацию, что позволило ей сохранить поддержку Байдена.

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