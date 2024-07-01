Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что новым президентом Ирана может стать прозападный кандидат, который прекратит сотрудничество с россией и будет договариваться с США.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Многие меня критиковали, а я рассказывал, что после того, как разбился вертолет Раиси, фактически у Ирана есть возможности для поворота на Запад, и это где-то было выгодно даже определенным политикам в Иране, и что на президентских выборах есть шансы, что будет побеждать мнение, которое выступает за возобновление связей с Западом, за уменьшение сотрудничества и взаимодействия с россией и за то, чтобы продолжать переговоры с США и странами Европы о возобновлении ядерного соглашения», - отмечает Александр Мусиенко.

По путно он напоминает, что ядерное соглашение – это достижение Обамы, оно предусматривало следующие условия: Запад отменяет санкции в обмен на то, что Иран не обогащает уран для ядерного оружия. По словам эксперта, тогда западные компании уже готовились и стояли в очереди на контракты с Ираном, ожидалось, что он выйдет на рынок нефти и газа, цены упадут и уменьшится сотрудничество с россией.

«В ходе первого тура побеждает Пезешкиян, он давно в политике, является сторонником западного курса, сторонником возобновления диалога о ядерном соглашении. То есть то, что в россии называют «западники». Фактически можно сказать, что у него есть шансы победить во втором туре более консервативного кандидата, а это значит, что у Ирана есть шанс на движение на Запад», - рассказывает Александр Мусиенко.

И это, констатирует эксперт, было бы хорошо для Украины, особенно в контексте информации, что россия планирует подписать с Ираном такое же соглашение, как с Северной Кореей, о партнерстве, о взаимной военной помощи и т.д. Так что надеемся, заключает он, что Пезешкиян победит, никаких соглашений с россией не будет и Иран вообще возьмет прозападный курс.

Как сообщала Politeka, Тагиев заявил, что углубление сотрудничества путина и Ким Чен Ина – это психологическое воздействие для Запада.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, будут ли западные инструкторы в Украине.