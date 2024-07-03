Республиканцы MAGA увлечены Орбаном, видя в нем пример того, как можно достичь и удерживать власть.

Недавние и европейские выборы показали рост поддержки крайне правых партий. Во Франции это заставило Эммануэля Макрона распустить Национальную ассамблею, в Австрии Партия свободы победила на осенних выборах, а премьер-министр Италии Джорджия Мэлони признана теперь лидером следующего парламента ЕС. В Германии "Альтернатива для Германии" укрепляет позицию правящей коалиции.

Ожидается возвращение Дональда Трампа, который, по прогнозам, имеет большие шансы победить Джо Байдена в ноябре. Успех ультраправых на выборах и сохранение власти больше вещей, но в Венгрии Виктор Орбан показал, как популяризация может удерживать власть долгосрочно. Республиканцы МАГА очень важно следить за Орбаном, бывшим премьер-министром Венгрии более 14 лет. Его правление демонстрирует, как демократические институты могут быть уязвимы для авторитаризма.

Орбан владеет двумя ключевыми чертами: харизмой и способностью общаться с народом простыми, но убедительными сообщениями. Он также создал политическую инфраструктуру, позволяющую контролировать политические, правовые и медиа-институции страны. Это делает его примером для других популистов.

Трамп и его команда запустили программу «Повестка дня 2025», пытаясь подготовиться к более эффективному второму сроку. Воздействие Орбана на эту работу очевидно. Поклонники Трампа восхваляют Орбана, а сам называет его «фантастическим» лидером.

Орбанская стратегия включает в себя манипуляцию избирательной системой, подчинение разведывательных служб, согласование прокуратуры по политической воле, подрыв независимости судебной власти и контроль над СМИ через пропаганду. Эти меры дают почти неограниченную власть и помогают сохранить влияние на долгосрочную перспективу, разрушая демократические институты.

Орбану удалось создать новую экономическую элиту, основанную на личных связях. Он позиционирует себя как защитник народа, ведущий Венгрию в борьбе с Брюсселем и другими международными силами. Национальные консультационные опросы подтверждают его позицию, создавая иллюзию демократического вовлечения.

Республиканцы MAGA видят в Орбане пример того, как можно достичь и удерживать власть. Его методы могут дать начинающим автократам почти неограниченную власть, подрывая демократические институты. Орбанская «пьеса» демонстрирует, как быстро можно достичь захвата государства, и это привлекает внимание популистов по всему миру.

Источник: time

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