В ходе первого за 24 года визита в Северную Корею президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен подписали соглашение о взаимной обороне, демонстрируя новый уровень сотрудничества между странами.

Сразу после подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве два лидера показали свои более тесные связи, совершив поездку на российском лимузине Aurus.

Роберт Довер, профессор разведки и национальной безопасности из Университета Халла в Великобритании, вместе для Al Jazeera, что фото с визита свидетельствуют об "искренних симпатиях" между Кимом и Путиным. Последнее соглашение между странами, включающее положение о взаимной обороне, подчеркивает глубину их отношений, значительно укрепившихся после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Если раньше Москва, как постоянный член Совета Безопасности ООН, принимала участие в международных усилиях по ограничению ракетных и ядерных программ Пхеньяна, то теперь она, похоже, открывает этот наиболее изолированный режим.

Юджин Румер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги и директор его программы России и Евразии, однако, что такое соглашение не должно быть неожиданностью. "Объятия северокорейского диктатора являются логичным шагом Путина после начала полномасштабного вторжения в Украину. Путин поставил все на победу. Когда триумф оказался недостижимым, он решил рисковать до конца, если это означает уничтожение собственной страны, разрыв важных дипломатических, безопасности и торговых связей" с Западом и использованием всех доступных средств».

Последнее соглашение заменяет Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, подписанный в 2000 году, когда Путин только что стал президентом, а КНДР руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера. Содержание нового соглашения больше передается с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1961 г., когда Россия доминировала в Советском Союзе. Кроме взаимной обороны, соглашение включает в себя сотрудничество в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также планирует строительство автомобильного моста через реку Тюмень.

Северокорейские государственные СМИ опубликовали, как они заявляют, полный текст соглашения, где Ким назвал его "альянсом" и сообщили, что Россия является "честнейшим другом и союзником" КНДР. Путин, встречавшийся с улыбками детей на площади Ким Ир Сена и гулявший по улицам, украшенным его портретами и российскими флагами, отметил, что соглашение является «прорывным документом», повышающим отношения между странами на новый качественный уровень.

Источник: aljazeera

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