Российская разведка после отставки ключевых должностных лиц перегруппировалась и снова начала действовать с большой уверенностью и активностью.

Отставка Сергея Беседы прошла почти незамеченной. После десятилетий службы в российской разведке его карьера окончилась катастрофически.

Будучи руководителем Пятой службы ФСБ, ответственной за операции в бывшем Советском Союзе, ушедший в отставку на прошлой неделе ветеран-разведчик взял на себя значительную часть вины за то, что не смог должным образом подготовить почву перед началом конфликта в Украине в феврале 2022 года.

Некоторые на Западе пытались истолковать этот эпизод как доказательство того, что российская разведка была бумажным тигром, слишком долго держащимся на устрашающей репутации своих советских и царских предшественников.

Однако, как показали события последних двух лет, они ошибались. После кризиса российские спецслужбы перегруппировались и отреагировали с новой уверенностью.

По словам аналитиков, три главных ведомства – ФСБ, ГРУ и СВР – когда-то страдали от внутренней борьбы, теперь сотрудничают больше, чем когда-либо после Второй мировой войны. В то время как таким деятелям, как Беседа, показывают двери, новое поколение амбициозных шпионов растет в рядах.

То убийства днем, то попытки государственного переворота, масштабы тайных операций России за границей достигли уровня, невиданного со времен разгара холодной войны. Почти еженедельно обнаруживается новая секретная операция с русскими отпечатками пальцев.

«И это только те, о которых мы знаем... Операции, о которых стало известно, составляют лишь небольшую часть общего количества. Возможно, они не обязательно проводятся иначе, но масштабы очень выросли», — говорит бывший специальный советник председателя Службы внешней разведки Украины Александр Данилюк.

По его словам, вырос набор у спецслужбы. Особое внимание уделяется студентам как внутри страны, так и за рубежом, в частности, в странах, которые симпатизируют России, например Сербии.

Источник: briefly

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