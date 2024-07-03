Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что надеяться на республиканцев не стоит, они уже не те, что во времена Рейгана, и вообще считают, что США уже слишком много помогают Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«У нас много очень поклонников, которые носятся с этой идеей правых, левых, направо, налево, ой, все, а нам республиканцы помогут, а все республиканские администрации всегда были благосклонны к Украине и т.д. Ну, я хочу напомнить, что за время независимости Украины благосклонной республиканской администрацией была единственная – это Джорджа Буша младшего», - отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что Джордж Буш старший вообще выступал против распада СССР, а Джордж Буш младший выступал не против предоставления ПДЧ для Украины на Бухарестском саммите в 2008 году. А дальше, констатирует эксперт, преимущественно были демократы, поэтому, когда сравнивают, это скорее отсылка к временам Рейгана, но республиканцы уже не те.

«Рейган все же был глобалистом, он понимал, что это нужно, а сейчас республиканцы вокруг Трампа – это изоляционисты в самом плохом понимании и осознании этого слова. Поверьте мне, это республиканцы отнюдь не рейгановского образца преимущественно процентов на 70%. Вот совсем нет, они решают свои мелкие, местечковые интересы и т.д. К сожалению, хотя перспектива у республиканской партии очень большая, и мне хотелось бы, чтобы они были как при Рейгане», - объясняет Александр Мусиенко.

Также эксперт обращает внимание на опрос Pew Research Center относительно того, удовлетворены ли американцы уровнем военной помощи, который они оказывают Украине. И даже здесь, сообщает он, показательные идеологические разногласия: 51% сторонников правых, республиканцев, считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, а среди сторонников левых, демократов, таких всего лишь 13%.

Как сообщала Politeka, Ус рассказал, сможет ли Украина избежать дефолта, ведь в августе истекает срок долговых каникул по еврооблигациям.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, как атака на аэродром Миргород связана с поставками F-16.