Политтехнолог Олег Постернак прокомментировал визит Орбана в Киев и оценил, получится ли у Венгрии стать посредником в переговорах между Украиной и россией о прекращении войны.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению гостя программы, этот визит можно оценить как положительный, и посреднические услуги Венгрии в переговорах – тоже неплохой вариант для нас. Как он утверждает, Венгрия в целом могла бы стать такой площадкой, исходя из памяти о Будапештском меморандуме 1994 года, хоть он и вызывает усмешку и уже стал символом большого геополитического провала или кидка.

Тем не менее, там, где Китай себя не оправдал с точки зрения посредничества, а Турция слишком конъюнктурна к вопросу, исходя из своих личных интересов, Венгрия могла бы стать вот такой площадкой. В последнее время между Украиной и Венгрией произошла оттепель», - объясняет Олег Постернак.

Попутно эксперт вспоминает и соглашение, которого достиг Рютте, о том, что Венгрия не принимает участие в действиях НАТО в отношении Украины, но и не блокирует ничего, это весь уже изменение позиции. К тому же, добавляет он, на последнем саммите ЕС, когда был дан зеленый сигнал переговорным рамкам и запущен процесс переговоров, Венгрия не создавала никаких препятствий.

«Можно сделать четкий, ясный вывод, что Венгрия и Украина на пороге демонтажа части противоречий, начала какого-то большого политического диалога. И я вам хочу сказать, он выгоден Венгрии. Почему? Потому что наверняка Орбану поставили намек или условия: если Венгрия отладит свои отношения с Украиной, то Брюссель готов, наверное, пересмотреть или с чистого листа начать отношения с Будапештом», - рассуждает Олег Постернак.

Как сообщала Politeka, Себастьянович рассказал, можно ли будет вернуть украинцев домой и что заставляет их бежать.

Также Politeka писала о том, что Попенко оценил состояние энергетики и рассказал, как спастись зимой.