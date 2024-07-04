Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что этот пакет помощи разделен на две части, и первая – это то, что должно поступить максимально оперативно или, может, и уже поступило. Как он объясняет, обычно в вопросах оружия, логистики, поставок все делается с опозданием, и объявляют о такой помощи постфактум.

«Снаряды к системам HIMARS – это то, что очень нужно. HIMARS себя показывают чрезвычайно хорошо, несмотря на то, что враг пытается применять разные РЭБы, разные приманки, ловушки для того, чтобы отклонять ракеты от курса. Они работают, они выполняют задачи, они наносят удары по объектам врага и на оккупированных территориях, и на территории россии, Белгородской, Курской областей. Иногда, в моменты, когда нам не хватало ствольной артиллерии 155, 105 мм, HIMARS выполняли функцию контрбатарейной борьбы», - рассказывает Александр Мусиенко.

Также, продолжает он, в пакете помощи есть ракеты зенитно-ракетных комплексов Hawk. По словам эксперта, Hawk – это более старая версия Patriot, они хорошо себя показывают, хоть и не сбивают баллистику, но работают по крылатым ракетам любых типов и шахедах.

«Так же там в пакете помощи мины 81 мм, ракеты туда входят противотанковые, системы Jeeveline, AT4, взрывчатка, которая нужна, боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты, это для оснащения пехоты, взрывное оборудование и боеприпасы другие. И что очень интересно – пакет содержит навигационное оборудование и техническое для обеспечения аэродромов, есть такой пункт. Я думаю, что это продолжение подготовки к приему F-16», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Постернак рассказал, почему Венгрия изменила свое отношение к Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, дадут ли республиканцы Украине больше помощи, чем демократы.