Военный эксперт Олег Стариков рассказал, почему путин решил отказаться от захвата Киева и Львова, вместо этого говорит о 4 областях и рассуждает о том, что Запад хочет распада россии.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Дело в том, что нынешняя политика кремля, в принципе, она такая и была, это отзеркаливание того, что делает Запад, в информационной составляющей. Вот это заявление больше направлено вовне, а не во внутрь. Это первое», - отмечает Олег Стариков.

Во-вторых, рассуждает он, президент Франции ввел новый политологический термин – Дилемма Макрона, когда начал говорить о введении войск в Украину, потом передумал. То есть, объясняет эксперт, из-за этого противник не понимает, каким будет следующий шаг, а потому и сам действует схожим образом.

С одной стороны, рассказывает гость программы, россияне повышают градус, с другой – они призывают к переговорам. То есть, констатирует он, готовятся переговорам, заявляя, что есть Минск, есть Стамбульские соглашения, но при этом угрожают ядерным оружием, провели уже соответствующие учения.

«Ядерка как никогда близко. Раз. И второе – ядерка намного ближе, чем это было в Карибском кризисе. Сейчас можно называть это «Карибский кризис 2.0». Вот меня спросят, откуда я это знаю. Это я вот сейчас все данные привожу, которые приводят американские ученые и американские математики, философы, это именно не там кто-то, не какие-то, это вашингтонские нарративы», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что визит Орбана – это прощупывание ситуации, на какие уступки готова Украина.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, дадут ли республиканцы Украине больше помощи, чем демократы.