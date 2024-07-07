Политолог Андрей Золотарев сообщил, что в августе-сентябре будет генеральное сражение, возможные места – это Херсонщина или Север – Черниговская, Сумская область.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Наши и российские эксперты заговорили о генеральном сражении в августе. Ну, я согласен в том, что где-то вот эскалация выйдет на пик, август-сентябрь, и, да, это можно будет назвать генеральным сражением», - сообщает Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, для российской стороны цель этого генерального сражения – привести Украину к ситуации, когда либо уничтожение, либо капитуляция. Очевидно, рассуждает он, это могут быть удары или наступление на Юге, в тыл группировке в Харьковской области, заход на территорию Черниговской или Сумской области, чтобы перерезать. Это, констатирует гость программы, должна быть какая-то масштабная операция, и Юг или Север являются наиболее вероятными местами для такого неприятного сюрприза.

«У противника считают, что украинская армия может попытаться в Херсонской области. Один из военкоров пишет о том, что ВСУ предпринимают попытки захвата островов в дельте Днепра и могут создать ситуацию, угрожающую Крыму. Но, опять же, это только догадки», - отмечает Андрей Золотарев.

В Донецкой области, рассуждает он, перспектив для контрнаступления ВСУ пока нет, потому что для ситуации, которая поставит противника в тяжелое положение, нам пока не хватает ресурсов.

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