В то время как лидеры НАТО в Вашингтоне поздравляют себя с решимостью и находят новые способы не давать Украине всеобъемлющую «дорожную карту» членства, им нужно спросить себя, работает ли их стратегия.

Действительно ли возможно переиграть путинскую Россию в войне на истощение в Украине?

В прошлом месяце один американский дипломат язвительно отозвался о стратегии Владимира Путина, сказав:

«В долгосрочной перспективе он пытается переиграть блок с экономикой, в 20 раз превышающей российскую — считайте сами. Это может занять время, но мы сумеем навязать ему такие издержки, которые заставят его отступить».

Это, безусловно, западная стратегия. Ирония в том, что, хотя Путина высмеивают за его стратегию «истощения», пытающуюся пережить способность Украины воевать и готовность Запада платить за это, стратегия Запада на самом деле заключается в том же.

Попытки изолировать Путина в лучшем случае увенчались частичным успехом. Месяц назад британский дипломат заверял, что «усилия, направленные на то, чтобы дать понять индийцам, насколько контрпродуктивны их отношения с Москвой, начинают приносить плоды».

Однако неделю назад премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Москве, обнимал Путина и обсуждал возможности расширения торгового и оборонного сотрудничества.

Даже Европа не едина. В Москве побывал независимый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — первый визит европейского лидера за более чем два года. Хотя это была частная инициатива, тот факт, что он в настоящее время по ротации председательствует в Европейском совете, стал позором для Брюсселя и благом для российских пропагандистов.

Так кто же лучше ведет войну на истощение? Можно, конечно, пуститься в обычные утешительные рассуждения о сравнении ВВП, но дело в том, что для Путина, в отличие от запада, это экзистенциальная борьба.

Путин готов исказить свою экономику, сжечь будущие перспективы, нарушить международное право и отправить десятки тысяч своих граждан на поле боя, чего Запад и НАТО не делают.

Ирония заключается в том, что, хотя сам Путин, возможно, стареет и теряет хватку, российское государство оказывается более способным развивать свою тактику, как на поле боя, так и в мире в целом.

Источник: thetimes.

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