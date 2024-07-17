Нардепка Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".

Об этом она сообщила у себя в Фейсбуке.



"О ценностях, Президенте и выходе из фракции «Слуга Народа». Еще одного коллегу из фракции Николая Задорожного подозревают в вымогательстве 3,4 млн грн взятки. Подозрение — еще не приговор суда, но все равно новости плохие. В свое время я добилась изгнания из фракции печально известного Тищенко, а Левочкина — из Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ни у кого из коллег в Комитете годами не возникало оговорок, что он член Комитета. что Левочкин не несет угрозы нацбезопасности, а Безуглая – да. Сейчас у нас в Комитете до сих пор Касай, человек Богуслаева (того судят за сотрудничество с россией), направленный вместо своего шефа, который был нардепом предыдущего созыва; ), а также Здебский, нардеп, у которого помощника посадили за шпионаж в интересах россии. Ни в одном из коллег нет вопросов.

Кстати, то заслушивание снова было без решений Комитета. Заслушали, что ли? Собрать информацию? Для кого? Где решение?, – написала Безуглая.

Она написала, что "не понимает" приоритеты коллег по Комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, а также обвинила депутатов фракции в том, что они "подковерно объединяются с оппозицией в вопросах саботажа".

"Недавно секретаршу председателя Комитета Завитневича уволили из-за российского паспорта и неоднократных посещений Крыма после 2014. Она была его секретаршей четыре года и вела все делопроизводство, включая его ДСК корреспонденцию и СЕДО. Еще до полномасштабного вторжения СБУ предупредили главу Комитета в процессе исследования, но он оставил ее в должности. В конце концов ее уволили в ходе работы с аппаратом ВРУ мимо председателя Комитета.



Из обнародованных данных она сделала свои выводы.

Какие выводы из этого: Приоритеты коллег в комитете мне не понятны.

– Представители моей фракции в Комитете объединяются с оппозицией в вопросах саботажа, а не выполнения своей миссии законодательства и контроля над сектором национальной безопасности и обороны. Они работают совместно с фракциями «ЕС», «Голос» и «Родина» по этому поводу. И все это делается «подковерно».

- Такие критические реформы, как о государственной тайне, СБУ, военной полиции, новых уставах ВСУ на замену советским и т.п., которые планировались с 2019 года, задавлены Комитетом. Что-то удалось перенести в другие комитеты, что-то в ведомства внутрь (как реформа СБУ частично), а что-то совсем нет.

– После моего уже открытого конфликта с Комитетом на почве критики военного руководства и закона о мобилизации наибольшие атаки я имела от членов «родной» фракции», – написала Безугла.



Она сообщила, что "больше нет моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально", поэтому направила заявление о выходе из парламентской фракции «Слуга Народа».

Безугла также отметила, что ей "трудно пробиться к президенту", чтобы сообщить об "очевидных проблемах в армии".



"А что же Президент? Мне больно, что очень трудно пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной каждый день встает заслон из «профессионалов». Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь , для этого моральных сил достаточно", - написала нардеп.





