Политолог-международник Максим Яли заявил, что после покушения Трамп с еще большей вероятностью может победить на выборах, как когда-то Ющенко после отравления.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы помним еще неудачный первый раунд дебатов, после которого многие, даже спонсоры Демократической партии призывали Байдена уйти, потому что он выглядел, мягко говоря, неубедительно. И покушение сыграет ему (ред. – Трампу) на руку, тем более, политтехнологи Республиканской партии очень умело начали разгонять теорию заговора очередную о том, что это было спланированное покушение, поднимать те же высказывания Байдена, что Трамп должен оказаться в мишени», - рассказывает Максим Яли.

По его словам, и до покушения у Трампа были довольно высоки шансы на победу, но все было еще впереди, а теперь эти события тем более сыграют ему на руку. Как минимум, объясняет эксперт, с точки зрения мобилизации его электората, чтобы они пришли на выборы и проголосовали, ведь именно из-за этого в 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Трампу, все и так были уверенны в ее победе, поэтому не пришли.

«Тут можно провести определенные аналогии с Украиной, они всегда напрашиваются. 2004 год, отравление Ющенко, которое в итоге также помогло ему стать президентом Украины. Тем более, что это все произошло аккурат накануне выдвижения Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии, ну, все звезды сошлись», - отмечает Максим Яли.

Тем более, добавляет он, американцы довольно религиозны, и покушение на Трампа, когда его спасла доля секунды, когда летела пуля, а он повернул голову, многие воспримут как Божье проведение.

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