Президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки в США.



Об этом он написал в сети X.







Напомним, недавно сообщалось, что Национальный комитет Демократической партии отложил голосование, которое утвердило бы Джо Байдена в качестве кандидата в президенты США. А члены семьи президента США, по данным СМИ, начали обсуждать, как может выглядеть его выход из предвыборной кампании.



Эксспикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в частном разговоре сказала президенту США Джо Байдену, что тот, по результатам опросов, не может победить Дональда Трампа на президентских выборах.



Как сказала Пелоси Байдену в недавнем частном разговоре, опросы показывают, что тот не может победить Трампа, и что президент США может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продлит баллотироваться на второй срок.



Напомним, почти 80% демократов в США одобрили бы избрание кандидатом на президентских выборах вице-президента Камалы Гаррис, если бы действующий президент Джо Байден решил не баллотироваться.





Спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон подтвердил, что любая попытка демократов выдвинуть нового кандидата в президенты вместо Джо Байдена, скорее всего, натолкнется на юридические проблемы.

По его словам, в каждом штате действует своя система, и у некоторых из них "невозможно просто так заменить кандидата" в президенты США.

Он выразил мнение, что было бы незаконно, согласно законам некоторых штатов, чтобы горстка людей ушла в заднюю комнату и заменила его, потому что им больше не нравится кандидат.





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