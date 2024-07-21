Джо Байден поддержал вице-президента Камала Гаррис, как кандидата от Демократической партии.

Об этом он написал в сети X.

"Мои коллеги-демократы, я решил не принимать номинацию и сосредоточить всю свою энергию на своих обязанностях президента до конца своего срока. Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было избрать Камалу Гаррис своим вице-президентом. И это было лучше всего" решение, которое я принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году Демократы — пора объединиться и победить Трампа.







Стоит заметить, что Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки.



Камала Гаррис получила самую большую поддержку избирателей-демократов среди других кандидатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для издания Newsweek.



Напомним, именно Гаррис считалась главной претенденткой и потенциальным лидером на праймериз Демократической партии по выдвижению кандидата в президенты на выборах 2020 года. 21 января 2019 года Гаррис официально объявила о своей кандидатуре на пост президента США на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году.

Гаррис недолгое время была среди лидеров демократических праймериз, однако впоследствии не смогла сохранить эту популярность и была вынуждена сняться с выборов в конце 2019 года. 8 марта 2020 года Гаррис поддержала кандидатуру Джо Байдена. В конце концов, Байден выиграл праймериз Демократической партии и стал кандидатом от демократов на всеобщих выборах.

Харрис стала первой в истории США женщиной – вице-президентом США, а также первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения на этом посту.





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