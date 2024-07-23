Издание Independent рассказало, что означает выход Байдена из гонки в 2024 году для кампании Трампа.

Кампания Трампа строила свою стратегию вокруг четко определенного противника — и выход Байдена стал для них самым плохим сценарием. Сообщает издание Independent.

Неожиданное завершение карьеры Байдена

После длительного давления со стороны законодателей-демократов, оперативников и доноров, президент Джо Байден объявил о своем выходе из гонки в 2024 году. Начавшаяся с должности одного из самых молодых сенаторов и продолжившаяся на посту старшего действующего президента США политическая карьера Байдена внезапно завершилась.

Этот шаг обрадует тех в Демократической партии, которые призывали к младшему кандидату, но разочаруют тех, кто видит в этом лишение права голоса на первичных выборах.

Паника в лагере Трампа

Однако наибольшее беспокойство эта новость вызывает в лагере Трампа. Как отмечает Тим ​​Альберта из The Atlantic, проведший шесть месяцев, работая с командой Трампа: «Компания состояла лишь в том, чтобы молиться, чтобы Джо Байден не вышел». Теперь их кошмары сбылись.

В разговоре с Эзрой Кляйном из The New York Times Альберта отметил, что кампания Трампа с самого начала была построена для борьбы именно с Байденом. «Компания была создана для проведения очень специфических соревнований против конкретного соперника – Джо Байдена», – сказал Альберта. Он рассказал, как советники Трампа Крис ЛаЧивита и Сьюзи Уайлз приспособили свою стратегию именно под Байденом, от микротаргетирования рекламы до общих сообщений. Смена кандидата от Демократов вносит хаос в их план.

Стратегия Трампа под угрозой

Кампания Трампа была направлена ​​на то, чтобы показать своего кандидата «сильным», а Джо Байдена – «слабым». Они месяцами распространяли ролики, подчеркивающие возраст Байдена и его ментальную остроту. Однако, с выходом Байдена из гонки и отсутствием фактора его возраста, республиканцам будет гораздо труднее подчеркивать слабость демократов.

Особенно учитывая, что после своего заявления Байден быстро поддержал вице-президента Камала Гаррис. Гаррис, очевидный фаворит, является ловким выбором в этой гонке: бывший прокурор может эффективно противостоять Трампу.

Новый вызов для Трампа

Кампания Трампа попытается использовать пост Гаррис против нее и привязать ее к послужному списку Байдена. Однако новый кандидат сможет стратегически дистанцироваться от спорных частей послужного списка Байдена и принять его успешные достижения во внутренней и внешней политике.

Младший демократ, предлагающий положительное видение будущего, изменит динамику гонки. Это также укрепит поддержку молодых избирателей и темнокожих избирателей, которые недавно пыталась привлечь кампания Трампа.

Объединение Демократов

Следующие несколько недель перед августовским съездом Демократической партии будут отмечены активностью, поскольку демократы решительно поддерживают Гаррис. Кампанию Трампа ждет совсем другая гонка, чем они ожидали, с младшим кандидатом, который может эффективно противопоставить себя экстремистским планам Трампа на второй срок.

Толчок к тому, чтобы Байден вышел из гонки, может оказаться рискованным маневром, который укрепит его наследие и обеспечит победу нового номинанта или приведет к неожиданным последствиям. Только время покажет.

Источник: Independent

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