Издание Сointribune рассказало, что возвращение Трампа может ослабить роль США в НАТО, заставив Германию стать главным защитником Европы от России и существенно увеличить свои расходы на оборону.

Из-за высоких шансов Трампа на победу на предстоящих выборах в США, страна может начать выход из НАТО. В таком случае, столкнувшись с российской угрозой, Германия будет вынуждена проводить политику масштабного перевооружения с тем, чтобы сдерживать российскую агрессию, пишет издание Сointribune.

Переориентация НАТО

Соединенные Штаты, ранее гарант стабильности в Европе, сейчас являются самым нестабильным большим государством мира. Вероятное возвращение Трампа в президенты может привести к сокращению поддержки Украины и частичного отхода от НАТО и трансатлантического альянса.

Эксперты по национальной безопасности и бывшие чиновники администрации Трампа прогнозируют, что он не покинет НАТО сразу, но даже частичный отказ США от участия в НАТО существенно ослабит организацию.

В ответ на продолжение участия США в НАТО, Трамп ожидает от европейских стран значительного увеличения расходов на оборону и проведения "радикальной переориентации" альянса.

США сохранят свой ядерный зонтик над Европой, свои авиационные базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы. В то же время, основные силы пехоты, танков, логистики и артиллерии будут переданы от США европейским странам.

Это изменение значительно снизит роль Америки в европейской безопасности.

НАТО против китайской угрозы

Трамп хочет сохранить НАТО, но с более активным участием Европы в расходах на оборону, поскольку Европа является важным активом против российско-китайского альянса.

Снижение оборонно-промышленной базы, производственных мощностей и оборонного бюджета США означает, что Америка не способна противостоять России и Китаю своими силами. Китай является самой большой угрозой, и большинство американских ресурсов должно быть направлено на Восточную Азию.

Возвращение Германии?

Частичный выход США делает Германию важнейшей страной Европы в экономическом и военном плане. С 83 миллионами жителей она является наиболее густонаселенным государством ЕС, создает более пятой части ВВП ЕС и четверть его промышленного производства.

Германия имеет более высокий уровень технологической сложности в производстве и более высокий уровень жизни, чем другие крупные европейские экономики.

Германия не является лидером ЕС или НАТО, но ее большая роль и значимость означают, что без ее инициативы эти организации остаются безрулевыми.

Россия против НАТО

Германия уже находится в состоянии войны, навязанной Россией, осуществляющей кибератаки и саботаж против германских интересов.

Германия должна дать отпор России или потерпеть поражение. Путин не остановится на Украине и Германия может оказаться на линии фронта.

Спасет ли Германия НАТО?

Германия должна взять на себя инициативу и выделять на оборону не менее 4% ВВП, стать ведущим поставщиком вооружения и защищать Европу от российской угрозы. Без этого Европа рискует раздробиться и попасть под контроль России.

Источник: Сointribune

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