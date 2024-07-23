Вице-президент Камала Харрис, вероятно, продолжит следовать внешнеполитическим принципам Джо Байдена по ключевым вопросам, таким как Украина, Китай и Иран. Однако если она станет президентом после победы на выборах в ноябре, можно ожидать более жесткой позиции относительно Израиля в контексте конфликта в Газе, пишет издание The Straits Times.

Как фаворитка на номинацию после поддержки Байдена 21 июля, у Харрис есть значительный опыт и связи с мировыми лидерами, полученные во время работы в Сенате и как заместитель президента. Однако ее кампания сталкивается с проблемами, включая миграционный кризис на границе США и Мексики, что стало важной темой для республиканцев.

Несколько аналитиков считают, что президентство Харрис, вероятно, сохранится в рамках администрации Байдена, хотя ее риторика может стать более энергичной. Она уже показала свою поддержку НАТО и Украине, которая контрастирует с позицией Дональда Трампа, критиковавшего альянс и сомневавшегося в дальнейшей поддержке Киева.

Конгресс США

Гаррис продолжает выступать с жесткой позицией по отношению к России и Китаю. Во время Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года она осудила российское вторжение в Украину и подтвердила приверженность США статье 5 НАТО. В отношении Китая Харрис поддерживает политику противодействия влиянию Пекина, в частности в Юго-Восточной Азии.

Если Харрис станет президентом, она, вероятно, будет задавать в центре своей внешней политики вопросы Израиля и палестинского конфликта, возможно, с более жесткой риторикой по сравнению с Байденом. Она уже критически высказывалась по поводу действий Израиля в Газе и не исключала возможность последствий для Израиля при эскалации конфликта.

США, Белый дом, санкции

Что касается Ирана, Харрис, вероятно, будет продолжать жесткую позицию по его ядерной программе. Хотя Байден не проявлял большого интереса к возобновлению соглашения с Тегераном, Гаррис, вероятно, не будет делать серьезных шагов без готовности Ирана к переговорам.

Источник: The Straits Times

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