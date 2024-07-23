Издание The Straits Times рассказало, какой будет политика США в отношении Украины и мира в случае победы Камалы Харрис

Вице-президент Камала Харрис, вероятно, продолжит следовать внешнеполитическим принципам Джо Байдена по ключевым вопросам, таким как Украина, Китай и Иран. Однако если она станет президентом после победы на выборах в ноябре, можно ожидать более жесткой позиции относительно Израиля в контексте конфликта в Газе, пишет издание The Straits Times.

Как фаворитка на номинацию после поддержки Байдена 21 июля, у Харрис есть значительный опыт и связи с мировыми лидерами, полученные во время работы в Сенате и как заместитель президента. Однако ее кампания сталкивается с проблемами, включая миграционный кризис на границе США и Мексики, что стало важной темой для республиканцев.

Несколько аналитиков считают, что президентство Харрис, вероятно, сохранится в рамках администрации Байдена, хотя ее риторика может стать более энергичной. Она уже показала свою поддержку НАТО и Украине, которая контрастирует с позицией Дональда Трампа, критиковавшего альянс и сомневавшегося в дальнейшей поддержке Киева.

Гаррис продолжает выступать с жесткой позицией по отношению к России и Китаю. Во время Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года она осудила российское вторжение в Украину и подтвердила приверженность США статье 5 НАТО. В отношении Китая Харрис поддерживает политику противодействия влиянию Пекина, в частности в Юго-Восточной Азии.

Если Харрис станет президентом, она, вероятно, будет задавать в центре своей внешней политики вопросы Израиля и палестинского конфликта, возможно, с более жесткой риторикой по сравнению с Байденом. Она уже критически высказывалась по поводу действий Израиля в Газе и не исключала возможность последствий для Израиля при эскалации конфликта.

Что касается Ирана, Харрис, вероятно, будет продолжать жесткую позицию по его ядерной программе. Хотя Байден не проявлял большого интереса к возобновлению соглашения с Тегераном, Гаррис, вероятно, не будет делать серьезных шагов без готовности Ирана к переговорам.

Источник: The Straits Times

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