Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что Камала Харрис – не новичок на политической арене в США, и она уже давно вместо Байдена ездит на важные международные встречи.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего, отмечает эксперт, мать Камалы Харрис - ученая из Индии, а отец – ямайский экономист, и такое этническое разнообразие, возможно, позволит ей собрать вокруг себя многих избирателей. Также, продолжает он, Камала Харрис победила на выборах окружного прокурора Сан-Франциско, стала и генеральным прокурором Калифорнии, первая женщина и первая афроамериканка на этих постах, пробилась в сенаторы США от Калифорнии, и дальше ее вице-президентство.

«Короче, не лохушка, понимаете, выигрывала выборы. Это все время выборы, их надо выигрывать, она не первый раз в жизни в выборах участвует. В Сенат избралась, значит, умеет. Некоторые поговаривают: «Ну, что такое Камала Харрис? За 4 года что-то ее не видели». Как-то ж она выигрывала до этого выборы, как-то же человек стал вице-президентом», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

К тому же, отмечает политтехнолог, Камала Харрис отметилась позитивными заявлениями по поводу Украины еще со времен оккупации Крыма и Донбасса, а после полномасштабного вторжения россии тем более, поэтому можно не сомневаться, что она продолжит давать нам американскую помощь.

«Надо отметить важный момент, что в этом году действительно на международные важные события отправляли Камалу Харрис. Байден-то, видимо, уже посапывал, похрапывал, поэтому отправляли Камалу Харрис. В Мюнхене она была на конференции, и в Швейцарии на Саммите мира была Камала Харрис. Помните, как мы переживали, что Америка снизила уровень представительства, почему они не прислали Джо Байдена, теперь этот Саммит ничего не стоит. Ха-ха. Как же мы запоем, если вдруг Камала Харрис победит на выборах», - заключает Михаил Шейтельман.

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