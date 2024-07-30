Когда президент Джо Байден заявил, что отказывается от своей попытки переизбраться, внезапные перемены в политике США стали ударом для многих представителей российской элиты.

Вице-президент США Камала Гаррис после выхода из избирательной гонки Джо Байдена будет иметь шансы возглавить Соединенные Штаты Америки. Если Камала Харрис победит на выборах, это станет огромным разочарованием Кремля.

Глава политической консалтинговой компании Татьяна Станова говорит, что сама природа американской политики станет, по их мнению, иррациональной, непрагматичной и саморазрушительной. Харрис представляет то, что в Москве называют либеральными террористами, либеральными диктаторами. С такими людьми будет очень тяжело положить конец конфликту. Все окна закроются наглухо.

Харрис, в значительной степени неизвестный россиянам, рассматривается с тревогой.

Сергей Марков, кремлевский пропагандист, заявил, что "глубинное государство" будет руководить под руководством Харриса. Хотя Харрис не проявляла активную позицию во внешней политике, она назвала войну России против Украины "варварской и бесчеловечной".

Росийский ученый, имеющий близкие связи с высокопоставленными российскими дипломатами, говорит – от Харрис в России не ожидают ничего положительного, поскольку ее считают заложницей "глубинного государства". Он также отметил, что уровень неопределенности может расти, поскольку она будет вынуждена конкурировать с Байденом, обладающим значительным опытом во внешней политике.

Станова считает, что наиболее предпочтительным сценарием для Москвы является то, чтобы в США появился лидер, способный провести соглашения через Конгресс. Однако она подчеркивает, что этот вариант не рассматривается как возможный. Согласно ее словам, Путин стремится к тому, чего никто не может ему предоставить. Если достижение договоренностей окажется невозможным, следующий сценарий, по ее мнению, состоит в том, что Москва предпочтет все закончиться "синим пламенем".

Источник: Washingtonpost

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