Запад помогает Украине воевать, но не побеждать – все это происходит из-за стратегии Джо Байдена и его администрации.

Саммит НАТО выявил центральное противоречие в стратегии Запада по поддержке Украины: военная помощь играет решающую роль в том, чтобы разрешить Киеву давать отпор российским силам, но она не позволяет выиграть войну.

Отмечается, что союзники на восточном фланге НАТО, в первую очередь, страны Балтии и Польша, уже давно призывают к увеличению поддержки Украины. Но союзники "с самыми глубокими карманами" и самыми совершенными системами вооружений - особенно Соединенные Штаты - заняли более осторожную позицию в попытке предотвратить спираль эскалации отношений с Москвой. И все это произошло в результате стратегии Байдена и его команды.

"Существует зияющая пропасть между заявлениями о том, что мы хотим восстановить суверенитет Украины, и тем, что мы действительно делаем", - сказала директор программы трансатлантической безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Продолжительная война на истощение, скорее всего, закончится крахом Украины. У Киева недостаточно рабочей силы, чтобы отправлять подкрепление в окопы на долгие годы вперед.

Аналитики считают, что для победы Украины и окончания войны Вашингтон и его союзники должны существенно и быстро улучшить военное положение Украины с помощью большого количества оружия и не налагать никаких ограничений на его использование. Наиболее реальный шанс на свет появится, если украинские войска смогут начать решительный рывок, который отправит российские войска обратно за пределы существовавших до 2022 года линий.

Новый президент США мог бы стать катализатором смены политики, чтобы это произошло; например, администрация Трампа могла бы воспользоваться возможностью продемонстрировать американскую силу и положить конец конфликту, укрепив международную репутацию Соединенных Штатов и позволив Вашингтону заняться другими приоритетами. Но, независимо от того, кто находится в Белом доме, краткосрочное увеличение неограниченной военной помощи дает наилучший шанс для долгосрочного мира на границе Европы.

Источник: Foreign Policy.

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