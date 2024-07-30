В этот момент беспрецедентной политической турбулентности в США Камала Харрис демонстрирует поразительную уверенность, но ее удача может быстро закончиться, пишет издание BBC.

Тони Фабрицио, исследователь предвыборной кампании Дональда Трампа, называет это «медовым месяцем Харрис» — временем, когда положительные отзывы и приподнятое настроение дают демократике импульс. Однако, как известно, медовый месяц не длится вечно и реалии политики могут существенно изменить ситуацию.

Пока Харрис празднует успехи, а демократы могут испытывать неизвестную эмоцию — надежду. В то же время республиканцы, первоначально обескураженные заявлением Байдена, нацелили свой огонь на нового предполагаемого кандидата. Вот три основных направления, на которые республиканцы сосредоточили свои атаки, а также возможные контрмеры демократов.

Обвинение в радикализме

Неуспешная кампания Харрис на выборах президента в 2020 году хорошо известна: она страдала отсутствием четкой стратегии, внутренних конфликтов и неудобных интервью. Во время этой кампании она, как и многие другие кандидаты, резко сместилась влево, чтобы отвечать запросам избирателей. В 2019 году Харрис выражала поддержку отмене частного медицинского страхования, реформам в полиции и декриминализации нелегальной иммиграции. Теперь ее прежние позиции могут стать для нее проблемой. Республиканцы, в частности Дэвид МакКормик, кандидат в сенат, уже запускают рекламные кампании, упоминающие о ее предыдущих высказываниях, а Трамп распространяет видео, подчеркивающее ее радикальные взгляды.

Привязка к политике Байдена

Опросы свидетельствуют о том, что кампания Байдена переживает сложные времена. Его иммиграционная политика не пользуется популярностью, а экономические проблемы все еще вызывают недовольство избирателей. Как вице-президент, Харрис будет отчасти отвечать за политику администрации, которая может быть как позитивом, так и негативом. Республиканцы уже начали ассоциировать ее с неудачами в иммиграционной политике, называя ее "пограничной царицей". Гаррис может представить эту ситуацию в новом свете, сфокусировавшись на будущем, а не на прошлом.

Атаки на ее прокурорскую деятельность

На своем первом митинге в рамках президентской кампании Харрис подчеркнула опыт работы прокурором, утверждая, что знает тип Дональда Трампа. Однако команда Трампа уже готовит удары по ее прокурорскому досье, упрекая ей чрезмерную жесткость в отношении уголовных правонарушений. Они также могут указать на случаи, когда Харрис уклонялась от преследования, подрывающего ее позицию.

Фабрицио отмечает, что Харрис не сможет изменить свою репутацию, и вскоре избиратели увидят ее как «партнершу Байдена» с «опасно либеральным опытом». В будущих атаках республиканцев появятся новые элементы, и Харрис должен готовиться к ним, работая над собственной идентичностью кандидата.

Выбор вице-президента может стать критически важным шагом в формировании ее имиджа. Выбрав более умеренного партнера, он может укрепить доверие избирателей к своим намерениям. В ближайшие недели борьба за определение Харрис и ее политического курса повлияет на ее восприятие избирателями, что определит, закончится ли ее медовый месяц неудачей или успешным союзом на следующие четыре года.

Источник: BBC

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