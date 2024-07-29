Республиканцы надеются на возвращение Трампа в Белый дом и возможность расширить свое большинство в Палате.

Республиканцы в Палате представителей разделились о том, как лучше использовать временные расходы, чтобы избежать остановки правительства в октябре и максимизировать свои победы. Об этом пишет издание Аxios.

Почему это важно: Одна группа республиканцев стремится бороться с расходами на выборы и новый Конгресс, тогда как другая хочет отложить эти переговоры до инаугурации нового президента 20 января.

«Некоторые из правых настойчиво выступают за принятие срочной резолюции к возвращению Трампа», — отметил один из республиканцев. Другая точка зрения состоит в том, чтобы «подготовить почву» для долгосрочного финансирования на послевыборной сессии, чтобы Трамп мог сосредоточиться на своей повестке дня в первые 100 дней, сказал законодатель.

Палата представителей рано ушла на летние каникулы, не возвращаясь к 9 сентября, приняв всего несколько законопроектов о расходах.

Финансирование государства будет продолжаться до конца сентября, но конфликт на культурном фронте усложняет принятие партийных законов.

Общая картина: Республиканцы надеются на возвращение Трампа в Белый дом и возможность расширить свое большинство в Палате. Они также все больше доверяют спикеру Майку Джонсону, у которого есть хорошие шансы сохранить свой пост в случае успеха партии на выборах в ноябре.

"Мы рассматриваем все возможные варианты", - отметил Джонсон, добавив, что надеется на завершение регулярного процесса ассигнований.

Итог: К августовскому перерыву республиканцы в Палате смогли принять только четыре из 12 законопроектов о расходах, и ни один из них не стал законом. Это делает продолжение резолюции практически неизбежным во избежание остановки финансирования 1 октября.

Источник: Аxios

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