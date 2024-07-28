Президент Джо Байден является вполне традиционным президентом — лидером, человеком, чей стиль и ценности сформировались на протяжении более половины 20-го века, даже несмотря на то, что он завершает свою карьеру, лавируя в разрушительной политике 21 века.

Он выполнил часть программы президентства – руководил принятием далеко идущих законов и активно использовал политические инструменты исполнительной власти – так же эффективно, как любой другой президент за последние десятилетия.

Что касается речей и дебатов — использование слов для вдохновения своих поклонников, подавления врагов, переосмысления дебатов — он, пожалуй, был самым слабым жителем Овального кабинета США за столетие. Аналитики также считают, что немаловажным стал возраст Джо Байдена.

Даже если людям понравились слова в речи Байдена во время прений с Трампом, она была полна напоминаний об ослабленной способности президента вести спор. Даже с заготовленными репликами в нескольких предложениях были видны остановки и повторы слов. Также не хватало четкой дикции. Жесткий и почти ватный язык в начале постепенно разогревался до более сильного завершения.

Но в его выступлении было немало такого, что могло бы вызвать опасения у его скептиков в партии: «Не очень ли мы поспешили, выдвинув его?» или заставить рядовых избирателей задуматься: «Что не так с его помощниками?! Почему они скрывают его от интервью и более спонтанных мер?».

В начале своего срока, когда Джо Байден принимал большие пакеты расходов для стимулирования экономики после пандемических остановок, строительства новой инфраструктуры и инвестирования в постуглеродную экономику, были сравнения между Байденом и Рузвельтом. Сейчас они кажутся далеко, даже когда Байден внедрил рекордное количество законов, чем все президенты к нему. К сожалению, его будут помнить как слабого президента из-за его возраста и не способности вести дебаты.

Источник: politico.

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