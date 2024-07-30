Республиканцы выражают возмущение по поводу Джей Ди Венса из-за его противоречивых комментариев, которые вызвали негативную реакцию в контексте его поддержки Дональда Трампа на выборах.

Республиканцы уже выражают свое возмущение по поводу Джей Ди Венса. Один из стратегов партии заметил: «Я немного удивлен, что их проверка не была настолько тщательной, как должна быть».



Некоторые республиканцы открыто демонстрируют свое разочарование, пишет издание Politico.

Несмотря на поддержку от Дональда Трампа, Венс начал привлекать негативное внимание из-за своих старых высказываний, в которых он называет демократов «бездетными женщинами-кошками» и выступает за большую политическую власть для родителей. Его положение ухудшается из-за роста популярности Камалы Гаррис, ведущей активную кампанию после отказа Джо Байдена от участия в выборах. Гаррис как первая женщина-президент афроамериканского и южноазиатского происхождения контрастирует с Трампом и Венсом, что вызывает дополнительные беспокойства у республиканцев.

Некоторые республиканцы, как, например, Чак Кофлин из Аризоны, признают, что у Венса «трудная неделя». Консервативный комментатор Бен Шапиро прямо поставил под вопрос целесообразность выбора Венса Трампом, выразив сомнения, что Трамп повторно избрал бы его, если бы имел возможность вернуться назад.

Другие республиканцы также подвергают сомнению, предусматривала ли кампания Трампа, что с избранием Венса произойдет волна новых комментариев и скандалов. Билл МакКошен, стратег из Висконсина, отметил, что Вэнс был наибольшим риском среди финалистов, поскольку раньше не проходил национальную проверку.

Один из республиканских законодателей обратил внимание на то, что немногие из избранных чиновников поддерживают Венса. Демократы уже начали атаковать его, и результаты опросов показывают, что эти нападения начинают давать результаты: средний рейтинг поддержки Венса составляет минус 5 процентов – самый низкий для кандидатов в вице-президенты.

Критики также обратили внимание на то, что Венс написал предисловие к книге Кевина Робертса, вызывавшего возмущение президента Heritage Foundation. В одной из своих статей Венс утверждал, что «пришло время кружить телеги и заряжать мушкеты», что привлекло негативное внимание.

Несмотря на критику, Трамп утверждает, что не жалеет о своем выборе Венсу и считает, что его книга отражает интересы рабочих. Однако стратеги считают, что Вэнс, из-за своих высказываний, может усложнить Трампу шансы на победу на выборах.

Источник: Politico

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