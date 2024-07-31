Украинский политик Тарас Чорновил объяснил, что план Трампа, хоть и не выгоден Украине, но его можно корректировать, только нужно посылать тех, кто умеет с Трампом говорить.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У Трампа первое – под его жестким требованием прекратить огонь и привезти в Саудовскую Аравию или куда-нибудь в Азию, куда-то на нейтральную территорию обоих, посадить за стол переговоров и потребовать от них. Из того, что я знаю от Трампа, это то, что должно быть зафиксировано распределение, к сожалению, фактически по линии разграничения на тот момент, то есть по линии прекращения огня. То есть полностью за счет Украины за одним исключением, точно в плане Трампа предполагалось, чтобы не было этой обезьяны с гранатой, каковой является россия на ЗАЭС, потому что это угроза всему миру», - рассказывает Тарас Чорновил.

То есть, констатирует он, здесь получается так, что россия все-таки должна вернуть Украине определенные территории, но это только в районе ЗАЭС, остальные – нет. А дальше, добавляет политик, выход Трампа с его ультиматумами.

По словам гостя программы, россии в случае несогласия с этим планом Трамп пригрозит, что тогда он максимально вооружит Украину и даст ей возможность бить этим оружием по всей территории россии включая кремль, а Украине – что перестанет оказывать военную помощь, и это же скажет Европе. Только вот, отмечает он, россии нечего отказываться от этого плана, потому что он ей выгоден.

«Этот подход, он очень не выгоден Украине, но его можно ломать. Ну, для этого нужно посылать туда тех, кто умеет с Трампом разговаривать», – подчеркивает Тарас Чорновил.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что ракетный удар возможен в течение этой недели в ближайшие несколько дней.

Также Politeka писала, что Постернак оценил шансы Камалы Гаррис на победу в президентских выборах.