Бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о том что вторжение в Украину будет ошибкой.

Об этом Трамп заявил во время совместной трансляции на платформе X с ее владельцем Илоном Маском.

Трамп утверждает, что у него были хорошие отношения с Путиным.

Трамп рассказал, что во время их разговоров обсуждал с Путиным вопрос Украины, которая, по словам Трампа, была для российского лидера чрезвычайно важной.

Он вспоминает, как говорил Путину: "я ему сказал — не делай этого. Ты не можешь этого сделать, Владимир".

Экс-президент США уверен, что рф начала наращивать войска на границе с Украиной именно после того, как он покинул пост.

Дональд Трамп

Трамп предполагал, что Путин использует это военное наращивание как средство для переговоров, поскольку, по его мнению, российский лидер был искусным переговорщиком. Однако, с приходом к власти Джо Байдена ситуация изменилась, и Трамп считает, что некоторые высказывания Байдена, такие как возможность вступления Украины в НАТО, лишь усугубили конфликт. Трамп также отметил, что Россия исторически не соглашалась с расширением НАТО на восток.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Россия, несмотря на свою долгую историю и мощную армию, столкнулась с проблемами на фронте.

Дональд Трамп

Трамп также заявил, что хорошо знает Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, описывая их как умных, но злобных людей. Экс-президент не раз обещал быстро остановить войну в Украине в случае своей победы на президентских выборах, утверждая, что его глубокое понимание и российского, и украинского лидеров позволит ему оперативно разрешить конфликт.

Дополнительно, Трамп подчеркнул, что его подход к международной политике строится на личных отношениях и прямых переговорах с мировыми лидерами, что, по его мнению, является ключом к разрешению текущих глобальных кризисов.

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