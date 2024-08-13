Бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о том что вторжение в Украину будет ошибкой.

Об этом Трамп заявил во время совместной трансляции на платформе X с ее владельцем Илоном Маском.

Трамп утверждает, что у него были хорошие отношения с Путиным.

Трамп рассказал, что во время их разговоров обсуждал с Путиным вопрос Украины, которая, по словам Трампа, была для российского лидера чрезвычайно важной.



Он вспоминает, как говорил Путину: "я ему сказал — не делай этого. Ты не можешь этого сделать, Владимир".

Экс-президент США уверен, что рф начала наращивать войска на границе с Украиной именно после того, как он покинул пост.

Трамп предполагал, что Путин использует это военное наращивание как средство для переговоров, поскольку, по его мнению, российский лидер был искусным переговорщиком. Однако, с приходом к власти Джо Байдена ситуация изменилась, и Трамп считает, что некоторые высказывания Байдена, такие как возможность вступления Украины в НАТО, лишь усугубили конфликт. Трамп также отметил, что Россия исторически не соглашалась с расширением НАТО на восток.



Кроме того, Трамп подчеркнул, что Россия, несмотря на свою долгую историю и мощную армию, столкнулась с проблемами на фронте.





Трамп также заявил, что хорошо знает Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, описывая их как умных, но злобных людей. Экс-президент не раз обещал быстро остановить войну в Украине в случае своей победы на президентских выборах, утверждая, что его глубокое понимание и российского, и украинского лидеров позволит ему оперативно разрешить конфликт.

Дополнительно, Трамп подчеркнул, что его подход к международной политике строится на личных отношениях и прямых переговорах с мировыми лидерами, что, по его мнению, является ключом к разрешению текущих глобальных кризисов.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что в ООН говорят о наступлении ВСУ в Курской области.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что операция ВСУ в Курщине имеет историческую подоплеку.